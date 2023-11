Teurere Plätzchen - aber Inflationsrate insgesamt lässt nach

Mehr zum Thema

Sachsen will Lücken in der Internetversorgung schließen Der Freistaat Sachsen soll bis zum Jahr 2030 flächendeckend mit schnellem Internet erschlossen werden. Dieses Ziel soll mit der Gigabitstrategie 2030 erreicht werden, die Wirtschaftsminister Martin Dulig am Mittwoch bei einem Gigabitgipfel mit 150 Teilnehmern aus Unternehmen, Verwaltung und Kommunen vorgestellt hat. In den Ausbau der Infrastruktur komme jetzt mehr Tempo und eine engere Kooperation mit den beteiligten Unternehmen, erklärte der SPD-Politiker.

Wolfram wird neuer Bundesstützpunkttrainer Wasserspringen Boris Rozenberg verlässt nach zwanzig Jahren den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zum Jahresende und übergibt am Bundesstützpunkt Wasserspringen in Dresden den Staffelstab an Martin Wolfram. Darüber informierte der Dresdner SC am Mittwoch in einer Pressemitteilung.