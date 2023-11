Test von Drohnen zur Unterstützung bei Einsätzen gestartet

Mehr zum Thema

Arbeitsboot kentert auf Geiseltalsee: Menschen retten sich Auf dem Geiseltalsee im Saalekreis ist ein etwa sechs Meter langes Arbeitsboot gekentert - die vier Menschen an Bord konnten sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Die Feuerwehr Braunsbedra habe die Menschen am Mittwochmittag vom Ufer gerettet, alle seien wegen des Verdachts auf Unterkühlung behandelt worden, wie die Wasserschutzpolizei in Magdeburg mitteilte. Das Arbeitsboot könne aufgrund einer Verankerung mit dem Gewässergrund nicht einfach geborgen werden, hieß es. Am Donnerstag werde der Saalekreis weitere Bergungsmaßnahmen versuchen.

Weniger Verkehrstote in den ersten neun Monaten In diesem Jahr sind auf Sachsen-Anhalts Straßen bis Ende September 102 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben, 19 weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt habe die Polizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres 49.723 Unfälle erfasst, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit.