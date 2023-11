Tesla in Grünheide hebt Löhne an: Elon Musk mit bei Treffen

Mehr zum Thema

Berliner Senatorin: Mehr Hilfe vom Bund bei Integration Berlins Sozial- und Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe hat gefordert, den Bund beim Thema Integration stärker in die Pflicht zu nehmen. Nötig sei mehr Geld für Länder und Kommunen, heißt es in einem Positionspapier der SPD-Politikerin zur Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Montag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die finanziellen Belastungen seien enorm hoch. Die Situation sei vergleichbar, wenn nicht noch schwieriger als in der Corona-Pandemie.

Toter nach Garagenbrand ist der Grundstückseigentümer Der nach einem Garagenbrand in Linum bei Fehrbellin gefundene Tote ist identifiziert. Es handle sich um den 63-jährigen Eigentümer des Grundstücks. Die habe die rechtsmedizinische Untersuchung im Auftrag der Staatsanwaltschaft ergeben, teilte die Polizei in Neuruppin am Freitag mit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es werde von einem Unglücksfall ausgegangen.