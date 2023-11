Die Terrorgefahr in Deutschland ist hoch – sind wir auf Weihnachtsmärkten sicher?

In den Städten riecht es wieder nach Glühwein und gebrannten Mandeln, beleuchtete Stände wecken die Vorfreude auf Weihnachten. Doch bei all der Weihnachtsmarkt-Euphorie gibt es auch Sorgen – denn die Terror-Gefahr in Deutschland ist durch den Nahost-Konflikt stark angestiegen. Ein mögliches Ziel sind Weihnachtsmärkte - genau das hatten offenbar zwei jugendliche Islamisten vor, die am 1. Dezember einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben sollen. Gegen beide Jugendlichen (15/16) liegt inzwischen ein Haftbefehl vor.

RTL.de ist jetzt bei Whatsapp – HIER ausprobieren!