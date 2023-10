Terodde bei Schalke zurück im Teamtraining

Mehr zum Thema

Mann überfällt Tankstelle und verschwindet ohne Beute Ein Unbekannter hat in Schwerte (Kreis Unna) eine Tankstelle überfallen, ist aber ohne Beute wieder abgezogen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag von einer Mitarbeiterin im Verkaufsraum der Tankstelle verlangt, die Kasse zu öffnen. Als die Frau sich am Montagabend weigerte und stattdessen den Notruf wählen wollte, schubste der Mann sie zur Seite und lief davon, ohne etwas zu erbeuten. Die Angestellte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Nach dem Täter wurde zunächst ohne Erfolg gefahndet.