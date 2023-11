Tennet will dritte Stromtrasse vorschlagen

Mehr zum Thema

Hoeneß: Saudi-Arabien will Weltfußball beherrschen Uli Hoeneß sieht auf den Fußball eine neue Herausforderung zukommen: Saudi-Arabien mit einem „unbegrenzten Geldbeutel“. Er verrät, wie der FC Bayern dem entgegentreten will.

Brandstiftung nach Feuer in Vierseithof nicht ausgeschlossen Nach einem Feuer im Vierseithof eines ehemaligen Klosters in Passau schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. Das teilten die Ermittler am Donnerstag nach der Begehung des Areals mit. Die Ermittlungen dauerten an. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mindestens 500.000 Euro.

RTL