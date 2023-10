Ein Video, dass von einer Passagierin auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurde, zeigt den Moment, als der Pilot die Ansage verkündet. Zu hören ist: „… es ist ziemlich spaßig, die vordere Toilette sauber zu machen, also bleiben wir über Nacht hier. Wir holen jetzt alle raus, organisieren Hotels und fliegen morgen früh zurück.“

Doch was zunächst vielversprechend klingt, soll nicht ganz aufgehen. Laut der Daily Star soll EasyJet auf ihrer Website erklären, dass sie „nicht in der Lage gewesen waren, für alle betroffenen Passagiere Hotelzimmer in der Gegend zu finden.“ Außerdem schreiben sie: „Wenn Sie ein Hotelzimmer benötigen und sich selbst darum kümmern können, erstatten wir Ihnen die Kosten für ein preisgünstiges Zimmer. Auch die Verpflegung und Reisekosten von und zu Ihrem Hotel. In diesem Fall bitten wir Sie, eine Unterkunft zu suchen, die etwa drei Sterne hat oder gleichwertig ist.“ Immerhin soll der Ersatzflug am nächsten Tag um 15 Uhr bereit stehen.

Lese-Tipp: Wegen Durchfall zur Umkehr gezwungen: Dieser Flug ging mächtig in die Hose