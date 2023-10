Es ist wieder so weit! Am 3. Oktober startete auf RTL+ die 4. Staffel von „Temptation Island VIP“. Über 12 Folgen hinweg testen vier Promi-Paare, im härtesten Treue-Test Deutschlands, ihre Loyalität. Darauf folgt eine Wiedersehens-Show, in der die Promis noch einmal alles Revue passieren lassen.