Tele Columbus: Gespräche über Finanzspritze von Eigentümern

Große Moral: Füchse Berlin erreichen Finale beim Super Globe Die Handballer Füchse Berlin haben überraschend das Finale beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien erreicht. Die Berliner gewannen am Samstag das erste Halbfinale gegen den Favoriten FC Barcelona nach Verlängerung dank großer Moral mit 35:34 (16:16, 29:29). Im Finale treffen sie nun am Sonntag auf den Gewinner der anschließenden Partie zwischen Barlinek Industria Kielce und Titelverteidiger SC Magdeburg. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn Treffern und Hans Lindberg mit acht Toren.