Teilnahmebedingungen  „#GemeinsamGehtMehr“

1. Der Teilnehmer räumt RTL ein einfaches, inhaltlich, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht ein, die hochgeladenen Inhalte kommerziell und redaktionell auf allen Plattformen und in allen Medien (z.B. Werbung, TV- und Online-Nutzung (inkl Social Media und Streaming-Dienste), Printmedien etc.) – insbesondere im Rahmen von sog. Werbetrennern auf allen Sendern von RTL – zu veröffentlichen, zu senden und öffentlich zugänglich zu machen, sie zu vervielfältigen, zu verbreiten und diese Rechte auf Dritte zu übertragen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die Inhalte auch ggf. für zukünftige kommerzielle und redaktionelle Nutzungszwecke – auch in bearbeiteter Form – ohne inhaltliche, räumliche und zeitliche Begrenzung weiterverwendet werden können. Der Teilnehmer räumt RTL die hierfür erforderlichen Rechte an den Inhalten ein. Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich. Der Teilnehmer erhält hierfür keine Vergütung.

2. RTL ist weiter berechtigt, im Umfeld zu den Inhalten sowie unter ihrer Verwendung, Werbung zu schalten und/oder andere Promotionsmaßnahmen durchzuführen. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden.

3. Ferner ist RTL berechtigt, die Inhalte zu bearbeiten, zu verändern und zu kürzen, sie insbesondere an die zur Nutzung erforderlichen Formatvorgaben – insbesondere, aber nicht ausschließlich – für eine Nutzung wie unter III.1 genannt, anzupassen oder die Darstellungsqualität zu verbessern.

4. Der Teilnehmer verzichtet bzgl. der Inhalte auf eine Kennzeichnung seiner Urheberschaft. RTL ist jedoch berechtigt, seinen Namen zusammen mit der Veröffentlichung zu nennen.

5. Der Teilnehmer sichert RTL zu, Inhaber sämtlicher erforderlicher Rechte an den hochgeladenen Inhalten zu sein, keine Rechte Dritter, gleich welcher Art sowie keine gesetzlichen Bestimmungen zu verletzen und stellt RTL, deren verbundene Unternehmen sowie die Vertreter, Angestellten, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen von RTL auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte mit der Behauptung gegenüber RTL geltend machen, die von dem Teilnehmer hochgeladenen Inhalte verletzen sie in ihren Rechten oder verstießen gegen gesetzliche Bestimmungen; hierin eingeschlossen sind die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung.