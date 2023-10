Teile des sächsischen Staatswaldes nachhaltig bewirtschaftet

Mehr zum Thema

Motorradfahrer prallt gegen Haus in Radebeul und stirbt Aus noch unbekannten Gründen ist ein Mann am späten Freitagabend in Radebeul mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und frontal gegen eine Hauswand geprallt. Der 43-Jährige wurde laut Mitteilung der Dresdner Polizei vom Sonntag so schwer verletzt, dass er starb. Zur Unfallursache werde ermittelt.