Teigwaren Riesa zum Großteil an irischen Investor verkauft

Zehnjährige von Auto in Kamenz erfasst und schwer verletzt Ein zehnjähriges Mädchen ist in Kamenz (Landkreis Bautzen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 27-Jähriger am Dienstagabend auf der Macherstraße mit seinem Auto, als das Kind unvermittelt auf die Straße lief. Den Angaben zufolge führte der 27-Jährige eine Vollbremsung durch, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Rettungskräfte brachten das Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Dreiradfahrer rutscht Böschung herunter: Tödlich verletzt Ein 63-Jähriger ist in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) mit einem Dreirad eine Böschung heruntergerutscht und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagnachmittag auf einem Wanderweg zwischen der Rätzestraße und dem Birkendorfer Weg. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 63-Jährige und rutschte eine Böschung zum angrenzenden Steinbruch hinab. Dabei wurde er tödlich verletzt. Rettungskräfte und 18 Feuerwehrleute bargen den Mann vom Abhang.