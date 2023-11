Der 14-jährige Knox MacEwen gehörte dem Ausbildungskorps der Reserve der Armee in den USA an. Bei einem Laufrennen in Miami über fünf Kilometer geschieht das Unfassbare: Der Teenager erleidet einen Herzstillstand. Er kommt sofort in ein Krankenhaus, wo er an den Folgen der Attacke verstirbt.

