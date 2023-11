Teenagerin rassistisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Mehr zum Thema

Verdi kündigt viertägigen Warnstreik im Einzelhandel an An den beiden Rabatt-Tagen Black Friday und Cyber Monday drohen im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg nicht nur aufgrund des großen Andrangs längere Schlangen und leere Regale: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zu einem viertägigen Warnstreik ab Freitag aufgerufen. Beide Rabatt-Tage sind damit von der geplanten Arbeitsniederlegung betroffen. Aufgerufen werden die Beschäftigten des Einzelhandels und vereinzelte Betriebe des Großhandels, teilte Verdi mit.