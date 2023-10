Teenager mit Tode bedroht und mit Messer attackiert

Mehr zum Thema

RTL

Gotteshäuser feiern Tag der offenen Moschee Am Tag der Deutschen Einheit haben in Berlin im Rahmen des Tags der offenen Moschee am Dienstag viele islamische Gotteshäuser ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher geöffnet. Musliminnen und Muslime zeigen an diesem Tag ihre Verbundenheit mit Deutschland, es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und vermeintlich Trennendes zu überwinden, sagte Kultursenator Joe Chialo (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Haftanstalt Tegel besteht seit 125 Jahren Das Gefängnis Tegel gehört zu den ältesten und größten in Deutschland - um an die 125-jährige Geschichte zu erinnern, ist für Freitag (6. Oktober) eine Veranstaltung mit Gästen aus Politik und Justiz geplant. In der Anstaltskirche wird dann auch Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) erwartet.