Teenager brachten 2022 insgesamt 2823 Kinder zur Welt

Der Winter klopft an: Freitag bis zu acht Zentimeter Schnee In Nordrhein-Westfalen klopft am Freitag der Winter an: Der Deutsche Wetterdienst erwartet zahlreiche Schauer, die im Bergland auch als Schneeregen oder Schnee fallen. Ab einer Höhe von 600 Metern seien Schneehöhen von ein bis vier Zentimeter möglich, vereinzelt auch bis zu acht Zentimeter, berichtete der DWD. Achtung, Autofahrer: Im Tagesverlauf könnte die Schneefallgrenze auf 300 Meter sinken, was für Straßenglätte sorgen kann. Ab dem frühen Abend sind in Westfalen auch in tiefen Lagen bis zu drei Zentimeter Schnee möglich. Die Temperaturen kommen am Freitag über 5 bis 8 Grad nicht hinaus. Im höheren Bergland ist bei 3 Grad Schluss. In der Nacht kann es frieren. Und es wird windig, manchmal sogar stürmisch.