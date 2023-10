Technischer Defekt verursacht Brand in Fabrik „Südzucker“

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist in einer Fabrik des Zuckerherstellers Südzucker in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Schaden wurde nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag beziffert, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Feuer war in einer Trocknungskammer für Zuckerrübenschnitzel in einer Werkshalle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgebrochen. Rund 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz und löschten das Feuer. Verletzt wurde demnach niemand. Die Kriminalpolizei Würzburg hat Ermittlungen aufgenommen.