Technische Universität Nürnberg begrüßt erste Studierende

Mehr zum Thema

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Schwaben ist ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 27-Jährige am 3. Oktober in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) mit seinem Motorrad beim Überholen eines Autos in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der Mann wurde demnach schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montag starb. Die beiden Insassen des Autos wurden bei dem Unfall den Angaben zufolge leicht verletzt.