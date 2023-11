Technik streikt: Wiedewahl verschoben

Mehr zum Thema

Philipp Türmer ist neuer Juso-Chef Philipp Türmer ist neuer Chef der Jusos. Der 27-Jährige wurde mit 54 Prozent der Stimmen am Freitag beim Juso-Bundeskongress in Braunschweig gewählt. Er setzte sich gegen die 31-jährige Sarah Mohamed aus Nordrhein-Westfahlen durch. Der Offenbacher Türmer gilt als laut, kritisch und links.