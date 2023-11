Technik streikt: Wiederwahl verschoben

Mehr zum Thema

Gaststättenverband hofft auf ermäßigten Mehrwertsteuersatz Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Niedersachsen sieht eine Chance, dass die Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz auf Restaurant-Essen doch noch abgewendet werden könnte. Hauptgeschäftsführer Rainer Balke forderte beim Dehoga-Landesverbandstag am Montag in Wilhelmshaven die Bundesregierung auf, Farbe zu bekennen.