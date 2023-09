An einem anderen Tag machen die Mitarbeiterinnen mit den Kindern ein Picknick auf einem Spielplatz. Als ein eineinhalbjähriger Junge lieber spielen will, als sein Brot zu essen, beobachtet Alesia, wie Beate es ihm regelrecht in den Mund stopft – obwohl das Kind anfängt zu weinen. „Ja, kannst dich schon ärgern“, teilt sie ihm mit.

Laut Schilderungen zweier Informantinnen, die in derselben Kita gearbeitet haben, keine Einzelfälle: „Die Kinder wurden jeden Tag zum Essen gezwungen. Beim Frühstück, beim Mittagessen und bei der Brotzeit.“

Eine Kollegin scheint Alesias Eindruck nach ebenfalls nicht mit solchen veralteten Methoden einverstanden zu sein. Sie versuche zwar zu erreichen, dass die Kinder – gerade die Größeren – auch aufessen, was sie sich nehmen, erklärt sie der Undercover-Reporterin im Gespräch. Aber den Kindern Essen in den Mund stopfen? „Das kann ich nicht. Also, davon kriegen Kinder Traumata. Ich mache das nicht.“