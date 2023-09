Auch bei einer weiteren Situation hat „Team Wallraff“-Reporterin Alesia den Eindruck, dass die Erzieherinnen und Erzieher der Privat-Kita teilweise unmotiviert sind, die Kinder zu betreuen: Als ein Kind morgens hustet, misst eine Erzieherin mit einem Stirnthermometer Fieber. Das Problem: Sie setzt es an mehreren Stellen am Kopf des Jungen an, bis das Thermometer eine erhöhte Temperatur anzeigt. Die Folge: Die Mutter muss ihr Kind wieder mitnehmen.

Das angebliche Fieber des Kindes veranlasst die Erzieherinnen, auch bei den anderen Kindern fieber zu messen. Sie gehen dabei ähnlich vor wie bei dem ersten Kind und messen an verschiedenen Stellen an der Stirn, teilweise sogar mit zwei Thermometern gleichzeitig. Da die Erzieherinnen das Thermometer offensichtlich nicht richtig bedienen können, zeigt es manchmal Fieber, manchmal kein Fieber an. Über mehrere Stunden wiederholen sie dieses Vorgehen immer wieder.

Zwei weitere Kinder müssen daraufhin wegen angeblichem Fieber abgeholt werden, obwohl die Kinder auf Reporterin Alesia nicht krank wirken. Wie die Eltern das mit ihrem eigenen Beruf vereinbaren, scheint nicht wirklich zu interessieren.

Wie aufwendig das aber für einige berufstätige Eltern sein kann, zeigt die Reaktion der Mutter, die ihren Sohn bereits am Morgen wieder mitnehmen musste. Unserer Undercover-Reporterin erzählt sie am Nachmittag: „Ich war heute in der Kinderklinik und er hat kein Fieber gehabt. Ich bin schon richtig erschöpft heute von diesem ganzen Hin- und Hergerenne. [...] Verstehen Sie, ich habe nicht jede Woche Lust auf dieses Hin und Her. Das muss mal ein bisschen besser funktionieren jetzt demnächst. Das geht so nicht.“

