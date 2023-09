„Team Wallraff": Preisgekrönte Top-Kita - was läuft hier anders?

Überforderte Erzieherinnen und Erzieher, Kinder, die unter psychischer und körperlicher Gewalt leiden: Die aktuelle „Team Wallraff“-Reportage zeigt, dass Eltern sich teils nicht darauf verlassen können, dass ihre Kleinen in der Kita gut betreut werden. Doch es geht auch anders: Die Kindertagestätte Bergfelderweg in Dresden gehört zu einer der besten Deutschlands – laut der Jury vom Deutschen Kita-Preis. Was läuft dort anders?