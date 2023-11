Wer sich selbst nicht mehr helfen kann, ist auf die Hilfe anderer angewiesen – darauf verlassen sich auch die Bewohner in Pflegeheimen.

Dass das nicht immer gewährleistet werden kann, zeigt die Beobachtung des „Team Wallraff“-Reporters Abdullah bei seinem Undercover-Einsatz in einem Pflegeheim im baden-württembergischen Leimen. Hier entdeckt Abdullah einen pflegebedürftigen Bewohner, der vermutlich vor Erschöpfung mit dem Kopf in seinem Frühstück eingeschlafen ist. Der traurige Grund: Offenbar wurde der pflegebedürftige Mann in der Nacht zuvor nicht ins Bett gebracht.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!