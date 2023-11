Wir alle werden alt, doch was wir nicht wissen, ist, wie es uns dann geht! Sind wir noch selbstständig genug, um allein zu leben? Oder sind auf Pflege im Heim angewiesen? Nicht zuletzt, weil es uns in einer immer älter werdenden Bevölkerung alle betrifft, liegt das Thema Pflege Günter Wallraff und seinem Team besonders am Herzen.

Lese-Tipp: „Da wird tagtäglich gegen die Menschenwürde verstoßen“ – diese Enthüllungen bewegten Günter Wallraff am meisten

Bereits 2014 ist Reporterin Pia Osterhaus undercover in einer Einrichtung mit damals 73 pflegebedürftigen Menschen. Was ihr schnell auffällt: Hier scheint es vor allem an Personal zu mangeln.

Doch nicht nur das kann sie beobachten. Immer wieder entdeckt sie Müll: Auf dem Vordach achtlos weggeworfene Plastikflaschen, im Hygieneraum benutzte Handschuhe und das Zimmer eines Bewohners ist nicht nur verdreckt, sondern verwahrlost. Hinzu kommt Schimmel im Kühlschrank sowie an vielen Fenstern in den Zimmern. „Hier kann eigentlich gar keiner mehr wohnen“, steht für Pia fest.

Mit der Reportage 2014 wird das Thema Pflege mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Und „Team Wallraff“ bleibt dran, denn immer wieder erreichen die Journalistinnen und Journalisten rund um Günter Wallraff Zuschriften von Pflegern und Angehörigen.

Tausende Hilferufe über teils schlimmste Zustände bis hin zu Grausamkeiten in Pflegeheimen bringen das „Team Wallraff“ im Rahmen neuer Recherchen 2022 dazu, auch den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit den Missständen zu konfrontieren. Die Forderung: Mit der Pflege von alten und kranken Menschen darf kein Profit gemacht werden!

„Team Wallraff“ überreicht dem Gesundheitsminister auch einen ganzen Ordner mit Dutzenden konkreten Hilferufen aus Heimen. Alle Absender hatten ihre Zustimmung erteilt, ihre Nachrichten dem Gesundheitsminister weiterzuleiten. Lauterbach verspricht, sich zu kümmern: „Das wird ein bisschen dauern, das muss an die Länder, aber das müssen wir abstellen.“

Lese-Tipp: „Team Wallraff" undercover in Pflegeheimen: Das würdelose Geschäft mit alten Menschen