Besonders im Schlafraum soll die beschuldigte Erzieherin Druck auf die Kinder ausgeübt haben – und das wortwörtlich: Kinder, die nicht schlafen wollten, sollen fest auf eine Matte gedrückt worden sein. Wer dann nicht still liegenblieb, musste offenbar mit Konsequenzen rechnen.

„Wenn sie ein bisschen wackelig waren, wurden die Kinder genommen, fest am Arm gepackt, in eine Position gelegt und dann hieß es: ‘Du guckst die Wand jetzt an, du guckst die Wand jetzt an.’ Und dann durfte das Kind sich nicht mehr bewegen“, berichtet Natascha Z. im Gespräch mit Günter Wallraff.

