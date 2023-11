In der Vergangenheit schauten die investigativen Journalisten um Günter Wallraff im Rahmen ihrer Recherchen für „Team Wallraff“ bereits hinter die Fassade vieler namhafter Unternehmen und Institutionen, unter anderem bei der Billigfluggesellschaft Ryanair.

So kamen bereits Hygienemissstände in Burger-King-Filialen, personelle Missstände und daraus resultierende mangelnde oder unzureichende Betreuung von Arbeitslosen in deutschen Jobcentern sowie erhebliche Probleme in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen ans Licht, die für die betroffenen Unternehmen teilweise unangenehme Folgen hatten.

