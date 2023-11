Taxifahrer mit 76 Stundenkilometern vor Schule erwischt

Mehr zum Thema

Gewalt am Bahnhof: Mann beißt Polizisten In Neumünster hat ein scheinbar hilfloser 22-jähriger Mann Bundespolizisten am Bahnhof angegriffen, die ihm helfen wollte. Passanten hatten die Beamten am Donnerstagabend auf eine blutende, torkelnde Person am Zentralen Omnibusbahnhof hingewiesen, wie die Bundespolizei Flensburg am Freitag mitteilte. Der Mann soll zuvor gegen einen Betonpoller gefallen sein und sich dabei verletzt haben. Als die Polizisten den Mann ansprachen, reagierte er nach Angaben des Sprechers überraschend aggressiv, schubste eine Beamtin und biss einen Polizisten.