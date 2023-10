Taxifahrer bedroht in Frankfurt Fahrgast und fordert Geld

Ein Taxifahrer hat in Frankfurt am Main einen Fahrgast mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld von ihm gefordert, nachdem dieser sich in dem Auto übergeben hatte. Der Fahrgast habe bei dem Vorfall am Sonntagabend flüchten können, der Tatverdächtige allerdings auch, teilte die Polizei am Montag mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei ein 26-Jähriger in der Nähe des Deutsche Bank Parks in ein Taxi gestiegen und wollte zum Frankfurter Hauptbahnhof gefahren werden. Der Mann habe sich im Taxi erbrochen, woraufhin der Taxifahrer 2500 Euro als Entschädigung von ihm gefordert habe.

Nach kurzer Diskussion sei der Tatverdächtige mit seinem Fahrgast zu einer Bankfiliale gefahren. Als sich der 26-Jährige geweigert habe, das Bargeld dort abzuheben, habe der Taxifahrer eine schwarze Schusswaffe hervorgeholt und damit in Richtung des Kopfes des Fahrgastes gezielt. Schließlich betrat der Bedrohte die Bank und wählte den Notruf. Nach kurzer Zeit flüchtete der Taxifahrer in seinem Taxi.