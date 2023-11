Taxifahrer ausgeraubt und schwer verletzt: Männer gesucht

Mehr zum Thema

Jugendlandtag NRW debattiert über Pflichtfach Politik Im Landtag von Nordrhein-Westfalen haben für drei Tage wieder Jugendliche das politische Zepter in der Hand. 191 junge Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren nehmen bis Samstag beim 13. Jugendlandtag die Plätze der Abgeordneten von CDU, Grünen, SPD, FDP und AfD ein. Dabei machen sie auch konkrete Politik. In Anträgen fordern die Jugend-Parlamentarier ein Pflichtfach Politik bis zur zehnten Klasse und mehr Attraktivität für Ausbildungsberufe, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Höhepunkt ist eine Plenarsitzung am Samstag.