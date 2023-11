Taxi stößt mit Männern zusammen: Ein Toter, ein Verletzter

Mehr zum Thema

RTL

Bochumer Kostümbildnerin mit Theaterpreis ausgezeichnet Bei der Vergabe des Deutschen Theaterpreises hat sich Johanna Trudzinski vom Schauspielhaus Bochum als beste Kostümbildnerin durchgesetzt. Bei der Preisvergabe am Samstagabend in Hamburg wurde sie für ihre Arbeit am Theaterstück Baroque von Lies Pauwels geehrt, das in der Ruhrgebietsstadt im Mai 2022 uraufgeführt worden war und sich kritisch mit der Situation schwergewichtiger Menschen in einer eitlen Gesellschaft beschäftigt. Die Kostüme seien sowohl süffig, verführerisch und prunkvoll als auch glitzernd, banal und grotesk, begründete die Jury ihre Entscheidung. Es gebe überraschende wie lustvolle Verbindungen über die Epochen hinweg.

Rolfes von Alonso-Verbleib in Leverkusen weiter überzeugt Unter Xabi Alonso brilliert Bayer Leverkusen in der Bundesliga und im Europapokal. Das soll nach Meinung der sportlichen Leitung auch nächste Saison so sein.