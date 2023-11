Tausende zu propalästinensischer Demo erwartet

Der Berliner Polizei steht erneut ein Wochenende im Zeichen des Nahostkonflikts bevor. Bundesweit ist zu einer propalästinensischen Demo mobilisiert worden. Es gibt zahlreiche Auflagen.

Unter strengen Auflagen soll am Samstag (14.00 Uhr) eine propalästinensische Demonstration in Berlin erfolgen. Nach Angaben der Polizei sind jegliche Äußerungen untersagt, die antisemitisch, antiisraelisch und gewalt- oder terrorverherrlichend sind. Einsatzleiter Stephan Katte betonte im Vorfeld, auch wer das Existenzrecht Israels verneine, begehe eine Straftat, die unmittelbar geahndet werde. Eine wiederholte Begehung solcher Straftaten kann sehr früh zur Auflösung einer Versammlung führen, sagte Katte der Deutschen-Presse-Agentur.

Zu dem Protestmarsch haben mehrere propalästinensische Gruppierungen bundesweit aufgerufen. Mobilisiert hätten auch viele aus dem linkspolitischen Spektrum, die auch in diesem Jahr bereits zur "revolutionären 1. Mai-Demo" aufgerufen haben, hieß es von der Polizei auf Anfrage.

Die Veranstalter sprachen laut Polizei von etwa 2000 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei geht von einer fünfstelligen Zahl aus. Es sei mit einzelnen gewaltbereiten Personen oder Kleingruppen zu rechnen. Die Polizei geht aber davon aus, dass Teilnehmer grundsätzlich friedliche Versammlungsverläufe anstreben.

Die Demo soll am Alexanderplatz am Neptunbrunnen starten und am Humboldt-Forum vorbei über Unter den Linden, Friedrichstraße und Leipziger Straße zum Potsdamer Platz ziehen.

Rund 1000 Polizistinnen und Polizisten werden nach Behördenangaben den gesamten Tag bei Einsätzen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt unterwegs sein. Anders als von der Gewerkschaft der Polizei gefordert, gibt es keine Unterstützung aus anderen Bundesländern.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es immer wieder Kundgebungen in der Hauptstadt. Bereits am vergangenen Wochenende waren weit mehr als 10 000 Menschen aus Solidarität mit Palästina durch die Straßen gezogen.