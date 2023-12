Tausende zu propalästinensischen Demonstrationen erwartet

Wegen des anhaltenden Gaza-Kriegs haben propalästinensische Gruppen für Samstag (14.00) in Berlin zwei Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern angemeldet. Unter dem Titel Stoppt den Genozid in Gaza wollen am Nachmittag 2500 Menschen durch Mitte und Prenzlauer Berg ziehen, wie die Polizei mitteilte.

Zeitgleich soll am Oranienplatz in Kreuzberg eine Demonstration mit 3000 Menschen unter dem Titel Solidarität mit Palästina Richtung Schlesisches Tor und Puschkinallee starten. Ebenfalls nachmittags soll es in der Brunnenstraße eine Mahnwache gegen Antisemitismus geben.

Seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und der israelischen Gegenoffensive gibt es in Berlin immer wieder Solidaritätsbekundungen mit der einen oder der anderen Seite des Konflikts. Bei propalästinensischen Demos kam es teils zu Auseinandersetzungen und verbotenen Slogans.