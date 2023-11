Tausende Widersprüche gegen Beamtenbesoldungen offen

Mehr zum Thema

Fledermäuse suchen sicheren Unterschlupf für Winter Fledermäuse sind in Hessen derzeit auf der Suche nach einem sicheren Quartier für den Winterschlaf. Der Naturschutzbund (NABU) Hessen ruft dazu auf, die Tiere bei ihrer Suche zu unterstützen. Das perfekte Winterdomizil für eine Fledermaus ist frostfrei, mit einer Temperatur zwischen 4 und 9 Grad, hat eine hohe Luftfeuchte, gute Möglichkeiten versteckt abzuhängen und ist sicher vor Fressfeinden, sagte Fledermaus-Expertin Petra Gatz vom Nabu Hessen. Diese Bedingungen böten zum Beispiel Stollen, Gewölbekeller, Höhlen und Baumhöhlen. Einige Arten überwintern auch in Unterkünften an Wohnhäusern.

Eintracht-Frauen in der Champions League beim FC Rosengard Zum Auftakt der Gruppenphase treten die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Champions League beim FC Rosengård an. Das Team von Trainer Niko Arnautis spielt an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN und Youtube-Kanal von DAZN) auf dem Kunstrasen im 7600 Zuschauer fassenden Stadion Idrottsplats in Malmö beim schwedischen Rekordmeister.