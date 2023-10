Tausende tote Fische in der Elz: Tatverdächtiger ermittelt

Nach dem Tod von Tausenden Fischen im Fluss Elz im Landkreis Emmendingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann soll Mitte September einen Plastiktank gereinigt haben, in dem sich nach ersten Erkenntnissen vorher ein fischtoxischer und ätzender Inhalt befand, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Das Abwasser der Reinigung sei durch einen Gully und weiter in den Brettenbach und die Elz abgeflossen.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Gewässerverunreinigung. Mit Drohnenaufnahmen hatten die Ermittler den betroffenen Bereich zwischen der Einmündung Brettenbach und der La-Ravoire-Brücke in Teningen identifiziert. Schon kurz nach dem Vorfall habe keine Gefahr mehr für Fische bestanden, weil ausreichend frisches Wasser nachgeströmt war.