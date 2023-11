Tausende Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Berlin

Mehr zum Thema

Polizei bemüht sich weiter um Kontakt zum verschanzten Mann Seit mehr als 24 Stunden hat sich ein bewaffneter Mann in einem Haus in der Gemeinde Milower Land verschanzt - Kontakt zum Verdächtigen besteht derzeit nicht. Weiterhin versuche die Polizei, diesen herzustellen, sagte ein Sprecher am Samstagnachmittag. Das Haus im Ortsteil Vieritz in Brandenburg sei noch immer umstellt, die Lage unverändert, hieß es. Der kleine Ort liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.