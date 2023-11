Tausende Narren begrüßen mit „Helau“ die fünfte Jahreszeit

Mit bunten Kostümen in den Farben blau, gelb, rot, weiß und Helau-Rufen startet Mainz in die Fastnachtssaison.

In der Fastnachtshochburg Mainz haben sich am Samstag - den 11.11. - mehrere Tausend Menschen bei frischem Herbstwetter in die fünfte Jahreszeit geschunkelt. Auf dem abgesperrten Schillerplatz mit dem Fastnachtsbrunnen in der Innenstadt war pünktlich um 11.11 Uhr ein erstes Helau zu hören, ehe das Närrische Grundgesetz verlesen werden sollte. Dessen Artikel 6 schreibt vor: Alle geborenen und alle gelernten Mainzer sollen sich während der närrischen Tage kostümieren und närrisch geben.

Weil der 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, hat der Mainzer Carneval-Verein (MCV) das Musik- und Bühnenprogramm um gut vier Stunden bis 21.45 Uhr ausgeweitet. Im Laufe des Tages sollten Stars der Mainzer Fastnacht auftreten wie die Hofsänger, Thomas Neger und die Humbas sowie Oliver Mager. Aber auch Newcomer finden sich unter den 20 Programm-Nummern. Zum Abschluss sollte die Coverband Steplight spielen.

Die Tickets zum Preis von sieben Euro waren schnell ausverkauft - was auf viel Kritik stieß. Mehr Menschen dürften dem MCV zufolge aber nicht auf den Platz. Dazu kommt ein Glasverbot. Damit auch noch Narren zum Zuge kommen können, wenn andere den Platz verlassen haben, sollte es ab 15 Uhr einen Verkauf in der MCV-Geschäftsstelle geben. Diese Zusatztickets sind dann für vier Euro zu haben.

Am 11.11. wird das närrische Datum mit der Zahl elf gefeiert - diese wird als Abkürzung für die französischen Revolutionsideale Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) gedeutet.

Den offiziellen Beginn der Kampagne markiert in Mainz aber erst der Neujahrstag. Höhepunkt der Kampagne ist der Rosenmontag am 12. Februar. Das närrische Motto der Fastnachtskampagne 2024 lautet Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein.