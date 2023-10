Tausende Menschen als Körperspender registriert

Mehr zum Thema

Goldene Hennen für Howard Carpendale und Ute Freudenberg Udo Lindenberg, Apache 207, Howard Carpendale und Ute Freudenberg zählen zu den Gewinnern der Goldenen Henne. Der Medienpreis ist am Freitagabend in Leipzig zum 29. Mal vergeben worden. In einer Live-Show wurden in zehn Kategorien Stars aus Musik, Film, Comedy und Sport sowie Alltagshelden ausgezeichnet. Moderator Florian Silbereisen führte durch die Preisverleihung, die im MDR-Fernsehen übertragen wurde. Der MDR vergibt die Goldene Henne gemeinsam mit der Zeitschrift Super Illu.