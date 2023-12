Und in Deutschland? Josef Eichler, Förster an Peter Wohllebens Waldakademie, weiß: „Insekten, die man sich mit Fichten und Tannen ins Haus holt, sind zum Beispiel Fichtenröhrenläuse und Weißtannentriebläuse und Milben, zum Beispiel als Fichtenspinnmilbe. Wobei letztere meist in Eier-Form an den Zweigen überwintern, in einigen Fällen im Larvenstadium.“

Je trockener der Sommer, desto eher hausen im Baum übrigens ungebetene Gäste: „Es werden mit Sicherheit auch einige Borkenkäferarten in ihren Entwicklungsstadien zwischen junger Larve und fertigem Käfer ins Wohnzimmer einziehen.“

In Sachen Zecken hat Eichler allerdings keine Bedenken, denn: „Zecken überwintern meist im oder am Boden und selten am Baum.“ Die Rückstände von Pestiziden, die gerne in Weihnachtsbaumplantagen eingesetzt werden, bereiten ihm da mehr Kopfzerbrechen. Sein Rat: „Wer eine unbedenkliche und unbeschwerte Zeit unterm Baum verbringen möchte, der sollte sich von der Kultur einen „Biobaum“ oder eine Fichte oder Tanne aus dem Wald besorgen. Vielleicht gibt es dann auch einen Schmetterling im Weihnachtsbaum!“