Mehr zum Thema

Mann hat keinen Fahrschein, aber Verurteilung Eine S-Bahnfahrt ohne Fahrschein in Rostock ist für einen 21-Jährigen im Gefängnis geendet. Bahnmitarbeiter hätten den Mann am Wochenende auf der Fahrt von Warnemünde zum Rostocker Hauptbahnhof kontrolliert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Demnach wollte er auch nachträglich kein Ticket kaufen. Nach Hinzuziehung der Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden ist. Da er die Haftstrafe nicht angetreten hatte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Laut Bundespolizei kam er zum Absitzen seiner Strafe in eine Justizvollzugsanstalt. Außerdem müsse er sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen sowie falscher Namensangabe verantworten.

Segelboot ausgebrannt: Gutachter sieht Brandstiftung Der Brand eines Segelbootes in einem Hafen der Insel Ummanz (Vorpommern-Rügen) geht auf Brandstiftung zurück. Das haben die Untersuchungen der Brandreste im Hafen Waase durch einen Brandgutachter ergeben, wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei in Rostock am Montag sagte. Der Gutachter habe ausgeschlossen, dass ein technischer Defekt das Feuer am 26. September ausgelöst hat. Die Ermittler müssten nun klären, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handele, sagte die Sprecherin.