Tausend Heuballen brennen auf Acker

Überfall auf Frankfurter Ehepaar Thema bei „Aktenzeichen XY“ Knapp eineinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt setzen die Ermittler auf Unterstützung durch eine Fernsehfahndung. Der Fall wird am Mittwochabend (11.10.) in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst (ab 20.15 Uhr) vorgestellt. Die Frau war am frühen Abend des 3. Mai 2022 nach Hause gekommen und von zwei Männern gefesselt, geknebelt und auch einmal geschlagen worden, wie es in einer Mitteilung zur Sendung heißt.

Festakt zu 90 Jahren Kinder- und Jugend-Aliyah Mit einer wissenschaftlichen Tagung und einem Festakt sollte an diesem Mittwoch in Frankfurt der 90. Jahrestag der Kinder- und Jugend-Aliyah gefeiert werden, des größten jüdischen Kinderhilfswerks. Nach dem Hamas-Angriff auf Israel, hunderten Toten, Verschleppten und Verletzten ist die Tagung mit vor allem aus Israel stammenden Teilnehmern verschoben worden. Niemand will jetzt seine Familie verlassen, um eine Tagung zu besuchen, sagte Pava Raibstein, die Frankfurter Geschäftsführerin des Hilfswerks, der Deutschen Presse-Agentur. Der Festakt am Mittwochabend soll dennoch stattfinden - ganz bewusst und jetzt erst recht, betonte Raibstein. Dafür habe sich auch das israelische Generalkonsulat eingesetzt. Aber er bekommt natürlich eine andere Färbung.