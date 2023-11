Taucheinsatz nach tödlichem Frachterunglück planmäßig

Mehr zum Thema

Junger Wolf bei Achim von Zug überfahren Ein junger Wolf ist von einem Zug südlich von Bremen überfahren worden. Eine DNA-Untersuchung soll nun klären, aus welchem Rudel das Tier stammt, wie Marcus Henke, Sprecher der Landesjägerschaft Bremen, am Samstag mitteilte. Ein Wolfsberater der Unteren Naturschutzbehörde in Verden hatte das tote Tier in Achim-Uphusen am Donnerstag gemeldet. Demnach handelt es sich um einen jungen Rüden, der ungefähr ein bis zwei Jahre alt ist. Zunächst hatte buten und binnen darüber berichtet.

Zahnärztekammer warnt vor drohendem Versorgungsnotstand Der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) fordert grundlegende Änderungen in der Gesundheitspolitik, um die zahnärztliche Versorgung in Niedersachsen zu sichern. Die Inhaber geführten zahnärztlichen Praxen müssten wieder adäquate Honorare erhalten, unbudgetiert und verlässlich dynamisiert, teilte Henner Bunke im Rahmen der noch bis Samstag stattfindenden Kammerversammlung mit. Nur so könne Fachpersonal gehalten und die Versorgung stabilisiert werden.