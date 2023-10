Tatverdächtiger nach Messerangriff in in U-Haft

Mehr zum Thema

Ermittlungen zu tödlichem Sturz auf Kirmes dauern an Nach dem tödlichen Sturz von einem Fahrgeschäft auf einer Kirmes in Schloß Holte-Stukenbrock bei Gütersloh dauern die Ermittlungen der Polizei zum Unglückshergang an. Es würden noch weitere Zeugen befragt, damit sich die Ermittler ein Bild des Geschehens machen können. Schnellstmöglich soll zudem ein Sachverständiger zusammen mit den Ermittlern den Unglücksort begehen. Bis dahin sei die Attraktion Fuzzy's Lachsaloon geschlossen.