Tatverdächtiger nach Koran-Verbrennungen ermittelt

Unfall auf A61: Eltern sterben, drei Kinder schwer verletzt Bei einem schweren Autounfall auf der Autobahn 61 in Baden-Württemberg sind Vater und Mutter dreier mitfahrender Kinder gestorben. Die drei Kinder kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Das Auto brach demnach aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Speyer durch die Leitplanke und kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen. Der Wagen kam in einer sechs Meter tiefer liegenden Böschung zum Stehen. Der 45 Jahre alte Fahrer und die 43 Jahre alte Beifahrerin wurden am Donnerstagabend noch vor Ort für tot erklärt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache beauftragt.

Prozess gegen Deutsch-Iraner: Unternehmer hofft auf Gnade Nach Vorwürfen im Iran setzt ein Deutsch-Iraner auf die Gnade der Staatsführung in Teheran. Er hoffe, durch das Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei begnadigt zu werden, sagte der Mannheimer Unternehmer Reza Shari am Freitag im Deutschlandfunk. Der 48-Jährige war vor drei Monaten nach der Einreise in den Iran festgenommen worden. Aktuell ist er auf Kaution frei und befindet sich noch vor Ort. Die iranische Justiz wirft ihm vor, als Anführer von Protesten im Ausland in Erscheinung getreten zu sein. Details rund um den Prozess gegen Shari waren zunächst nicht bekannt.