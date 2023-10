Tatverdächtiger nach Gewalttat in Untersuchungshaft

Mehr zum Thema

Steigende Zahl der aus dem Dienst scheidenden Lehrer Die Zahl der Lehrer, die in Niedersachsen aus dem Dienst ausscheiden, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Quittierten im Jahr 2012 noch 70 verbeamtete und angestellte Lehrer den Dienst, waren es 2022 mit 333 Personen fast fünfmal so viele Lehrkräfte, wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover mitteilte. Zuerst hatte der Spiegel in einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung darüber berichtet.

Todesschuss an Stadtbahnhaltestelle: Elf Jahre Gefängnis Was genau geschah an der Stadtbahnhaltestelle in Hannover, wo ein Mann erschossen wurde? Das ist für die Staatsanwaltschaft immer noch nicht zweifelsfrei geklärt - die Anklagevertreterin beantragt Freispruch. Doch das sieht das Gericht völlig anders.