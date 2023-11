Tatverdächtige nach Diebstahl israelischer Fahnen ermittelt

Gleich zweimal sind in den vergangenen Tagen in Hanau israelische Fahnen heruntergerissen und entwendet worden, die am Marktplatz aufgehängt worden waren. Der Staatsschutz der Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau haben jetzt nach eigenen Angaben zwei Tatverdächtige ermittelt. Dabei handle es sich um einen 18-jährigen Jugendlichen und einen 20 Jahre alten Mann, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Bei dem 18-Jährigen habe es am Dienstagmorgen eine Wohnungsdurchsuchung gegeben. Dabei seien verschiedene Beweismittel sichergestellt worden, die den Tatverdacht erhärteten.

Der 18-Jährige soll am 22. Oktober mit einem anderen Mann die Flagge entwendet, augenscheinlich auf diese uriniert und anschließend angezündet haben. Die Stadt Hanau stellte Strafanzeige. Die Auswertung eines in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos habe den Tathergang gezeigt, teilten die Ermittler weiter mit. Der Verdacht habe sich durch weitere Ermittlungen erhärtet.

Die Stadt Hanau hatte nach dem Vorfall erneut eine israelische Fahne am Marktplatz aufhängen lassen. Diese wurde den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen erneut heruntergerissen und entwendet. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung sei ein angetrunkener 20-jähriger Verdächtiger angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen werden. Die entwendete Flagge wurde in einem Abfallbehälter entdeckt. Die Ermittlungen zu den beiden Vorfällen dauern den Angaben zufolge an.