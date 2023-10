"Tatort: Murot und das Paradies": Wer spielt Ruby Kortus?

In dem fabelhaft besetzten neuen Sonntagskrimi "Tatort: Murot und das Paradies" (22.10., 20:15 Uhr, das Erste) sticht neben Brigitte Hobmeier (47, "Was machen Frauen morgens um halb vier?") vor allem auch Ioana Bugarin (geb. 1996) heraus. Die in Rumänien geborene Schauspielerin mimt die erotische und charismatische Performerin Ruby Kortus, die "in einer schmutzigen, amoralischen und zutiefst verwerflichen Verbindung" zum ersten Todesopfer steht, wie sie im Film selbst erklärt.