"Tatort: Murot und das Paradies" landet in der Quoten-Hölle

Wohl kaum ein aktiver "Tatort"-Ermittler polarisiert so sehr wie Hessen-Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur, 66), der es für gewöhnlich mit den schrägsten Fällen zu tun bekommt. Sein Auftritt in "Murot und das Paradies" war vielen Krimi-Fans aber offenbar zu abgedreht - keine sechs Millionen Zuschauer (5,95 Millionen) schalteten am Sonntagabend zur Primetime im Ersten ein, wie aus den Zahlen der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK hervorgeht.