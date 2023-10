„Tatort“-Kultkrimis jetzt auch in Amerika zu sehen

Kult-Ermittler Horst Schimanski darf jetzt auch vor US-Zuschauern fluchen und prügeln. Die beliebten Tatort-Krimis aus Duisburg, Münster, Dortmund und Köln sind erstmals in Amerika zu sehen. Das teilte die Vertriebsfirma Beta Film am Montag mit. Während der Fernsehmesse in Cannes verkaufte Beta Film 250 «Tatort-Stunden an die US-Streaming-Plattform MHz Choice.»

In den USA und Kanada sind künftig neben Deutschlands Publikumsmagnet Tatort: Münster (33 Folgen) mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl in den Hauptrollen auch Fälle aus Köln mit Klaus Behrendt und Dietmar Bär (45 Filme), aus Dortmund unter anderen mit Jörg Hartmann (19 Episoden) und alte Krimis mit dem Kult-Kommissar Schimanski aus dem Tatort: Duisburg zu sehen, davon allerdings nur 18 Fälle. Schimmi wurde vom Schauspieler Götz George (1938-2016) verkörpert.

Neben diesen für den Westdeutschen Rundfunk produzierten Tatort-Reihen sind ausgewählte WDR-/Radio Bremen-Auftragsproduktionen vom Tatort: Bremen (10 Folgen) mit dem Kommissar-Duo Lürsen und Stedefreund neu auf MHz Choice verfügbar.

Schon seit Jahren laufen in den Vereinigten Staaten Tatort-Produktionen des Norddeutschen Rundfunks etwa aus Kiel mit Kriminalhauptkommissar Klaus Borowski (Axel Milberg).

Beta Film produziert, finanziert und vertreibt qualitativ hochwertige deutsche und internationale fiktionale Produktionen. Das Unternehmen arbeitet eng mit öffentlichen und privaten Sendern, Plattformen und Spartenkanälen, Produktionsfirmen, Kino- und Videodistributoren sowie Organisatoren großer Film- und Fernsehfestivals zusammen.

Zudem hält Beta Anteile deutscher und europäischer Produktionsunternehmen sowie einiger Spartenkanäle. Das Münchner Unternehmen mit Büros in den USA, Lateinamerika, Asien und Europa wurde 1959 von Leo Kirch gegründet und ist seit 2004 im Besitz von Jan Mojto.