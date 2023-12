„Tarifzone Liebe“: BVG-Musical feiert Premiere in Berlin

Mehr zum Thema

Heizdecke gerät in Brand - Bewohner wird verletzt Der Bewohner einer Wohnung in Potsdam ist beim Brand einer Heizdecke verletzt worden. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Die Ursache für den Brand am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Am Stern war zunächst unklar.